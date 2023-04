Larissa não dá certeza sobre continuidade de romance com Fred durante participação no Mais Você

A professora Larissa, participou do "Café com Eliminado", do "Mais Você", nesta segunda (24), e uma das pautas foi o relacionamento com Fred Bruno. A ex-bbb foi eliminada no último domingo (23) com 49,98% do voto do público.

Ana Maria Braga falou sobre o romance que Larissa teve com Fred Bruno durante o tempo em que ambos estiveram no BBB e ela falou que existiu paixão, mas que os dois não conversaram sobre o futuro.

"Eu me apaixonei, óbvio. O BBB intensifica tudo e essa conexão foi desde o início. Foi algo muito sincero dos dois", disse ela, que se mostrou reticente quanto a continuidade do relacionamento fora da casa.

"Nunca conversamos, só vivemos lá dentro sem projetar nada. Acho que somos muito amigos e vamos tirar de letra indenpendente do que resolver", acrescentou.