Laís é a sexta participante a deixar a Prova do Líder do BBB 22

"Só que acho que ela resiste mais que ele", foi assim que Gustavo definiu a participação de Laís e Arthur Aguiar na Prova do Líder do Big Brother Brasil 22, desta sexta-feira, 11. Porém, sua previsão não ocorreu. A sister deixou a disputa após 14 horas. As únicas mulheres que continuam na prova do BBB 22 são Linn da Quebrada e Natalia, de homem ainda tem Arthur Aguiar, Douglas Silva, Paulo André e Lucas.

VEJA MAIS

Ao chegar à casa, Laís contou para Eliezer o motivo da sua desistência: "As meninas estão muito cansadas. PA está muito bem. Eu só desisti porque vi que ele estava muito bem. Eu falei para ele. O Arthur está lá, mas o Arthur está cansado. O DG, eu não sei como está, mas acho que ele está bem".

Vale lembrar, se a Prova do Líder for até a exibição do programa hoje a noite, quem ainda estiver entrará em um sorteio para definir com quem fica a liderança.