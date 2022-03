Eslovênia deixa a Prova do Líder no BBB 22

Eslovênia não aguenta mais e deixa a Prova do Líder no incio da tarde desta sexta-feira, 11, no Big Brother Brasil 22. A sister disse que estava muito enjoada.

Foram 13 horas girando e levando jato de fumaça no rosto.

O primeiro a deixar a disputa foi Pedro Scooby, seguido por Vinicius, Gustavo e Jessilane.

Internautas apontam alguns questionamentos, um deles são os cochilos de Douglas Silva e as pernas levantadas de Laís.

Seguem na luta pela liderança: Arthur Aguiar, DG, Laís, Linn da Quebrada, Lucas, Natália e Paulo André.

