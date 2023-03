Key Alves, do BBB 23, passa por saia justa no Domingão

Key Alves foi mais uma eliminada do BBB 23 a participar do Domingão, neste domingo (12). Durante a programação, o apresentador Luciano Huck chegou a fazer uma surpresa para a atleta, que ainda não tinha encontrado o namorado Gustavo, após sair do reality. Key se emocionou com a presença de "cowboy".

Em meio aos beijos e abraços, Lívia Andrade, que faz parte do programa, anunciou que ela tinha ficado com famosos e um deles estava ali no palco. Dona Déa ficou curiosa e queria saber quem era. João Gomes ficou sem graça e o casal também.

Ainda no BBB, a atleta falou que já ficou com alguns famosos, entre eles Rodrigo Mussi, Gustavo Mioto e João Gomes.