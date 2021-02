Karol Conká convida Carla Diaz para o VIP e atriz comenta: ‘Uma forçação'

Carla Diaz não ficou feliz de ter recebido a pulseira do VIP de Karol Conká. A rapper é a nova líder da casa e escolheu a atriz para estar no grupo. Pouco depois da prova, Carla foi até o quarto das suas amigas e se mostrou desconfortável com a situação.

"Ela quer seu perdão", disse Viih Tube. A atriz respondeu e desabafou: “Ficou nítido, mas eu não esperava e não queria. Acho que foi uma forçacão”.

Para Arthur, Carla disse estar excluída no VIP. O instrutor de crossfit contou para Projota a discussão que teve com a sister. O rapper retrucou: "Porque quer então. Ela preferia ficar na Xepa, é isso? Não entendi. Sou assim, mano. ‘Pra’ eu gostar de uma pessoa é fácil, mas ‘pra’ eu desgostar é mais fácil ainda".

Mas não foi só em Carla que a decisão de Karol causou estranheza, já que as duas estavam vivendo em pé de guerra nos últimos dias. Até o apresentador Tiago Leifert ficou surpreso e brincou ao fim do programa: “A Karol escolheu a Carla para o VIP? Mantenha seus inimigos mais perto que seus amigos”.

Em conversa na cozinha do VIP com Lumena, Karol explicou a escolha. “Tem gente falando que eu fui burra de ter feito isso, mas não é. É para o meu coração, alivia, entendeu, porque eu realmente fiquei muito arrependida”, disse. "Tem que fazer sentido, tudo aqui tem que fazer sentido", reforçou Lumena.

Além de Carla Diaz, Karol levou Pocah, Lumena, Projota, Nego Di e Arthur para o VIP.