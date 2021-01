Karol Conká cita cantor transfóbico e internet especula Nego do Borel

A cantora Karol Conká fez uma revelação nesta terça-feira (26), enquanto conversava com seus colegas de confinamento a respeito de um cantor famoso que foi “cancelado”. Os brother falavam a respeito de um artista que estava cotado para o “Big Brother Brasil” e que foi criticado após brigar com a mulher. Sem citar nomes, Karol contou uma história de transfobia envolvendo o tal cantor.

A artista falou sobre uma situação em que o cantor teria sido transfóbico ao questioná-la de forma desrespeitosa se ela era homem e mulher. “Ei, você é igual a essa galera estranha? Você é homem ou mulher?”, relatou a sister.

Ela disse ter ficado indignada com a forma como o famoso lhe dirigiu a palavra e deu uma resposta à altura: “Aí eu olhei pra ele… Você tem que tratar o escroto com escrotidão: ‘Dá a mãozinha aqui, sente o vaginão'”.

Mesmo sem nenhum nome citado, no Twitter, alguns perfis imaginaram que se trata do cantor Nego do Borel, já que ele se encaixa nas características: ter tido uma separação polêmica recentemente e ter sido acusado de transfobia no passado.