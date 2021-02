Juliette e Sarah dizem que vão se beijar: 'É meu sonho'

A madrugada desta quarta-feira (17) foi animada na casa do “Big Brother Brasil 21”. No quarto cordel, Juliette flertou com Sarah entre as brincadeiras com os brothers. Elas falavam que não havia solteiros na casa e a paraibana disparou: “Enfim, Sarah, vai ter que ser eu e tu mesmo”.

A consultora de marketing respondeu: "É, vamos ter que ser, Juliette". Na cama ao lado, Caio provocou: "Juliette tá insistindo demais, deve tá doidinha pra beijar a Sarah". "É meu sonho!", respondeu a advogada.

O papo continuou: "A última amiga minha que ficou brincando com isso aí tentou real", disse Sarah.

"Deu certo?", perguntou Juliette. "Deu certo não, que eu não gosto não", respondeu a loira. "Ah, ela tentou contigo?", rebateu a advogada. "Foi", concordou Sarah.

Rodolffo brincou com Sarah: "Você imagina a polícia vendo 'ocê' lá, hein", e deixou Juliette confusa. "Minha mãe é do BOPE", esclareceu a loira. "Ah, eu não sabia não, amiga. Então deixa pra lá. Vai ser em outro programa, esse não, visse? Desisto de tu agora", brincou Juliette.