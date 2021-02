Juliette diz que é uma atriz contratada para estar no 'BBB21' e web reage

Em uma conversa com Camilla de Lucas na área externa da casa do “Big Brother Brasil 21”, na noite desta terça-feira (2), Juliette falou que é uma atriz contratada para estar no reality e dizer as coisas na cara dos outros brothers.

Ju: eu sou uma atriz Contratada para vir aqui é ter que dizer isso pra vocês Estão metendo o pés pelas mãos por 1MILHÃO

Coitada da Juliette

Karol e Juliette #BBB21 :( pic.twitter.com/hEHicTUmSW — tayy (@eaebrisei_) February 3, 2021

A fala da paraibana colocou uma pulga atrás da orelha dos fãs do reality. Nas redes sociais, internautas apontaram que a sister está abalada psicologicamente após o que vem passando dentro da casa.

🚨Depois de uma briga, Juliette diz que tem algo guardado para depois do paredão. Ela falou isso. Disse que depois vão entender.



Ela parece estar bem abalada psicologicamente. Já até disse que é uma atriz contratada. Isso tudo é muito preocupante #BBB21 — Tracklist (@PortalTracklist) February 3, 2021

Juliette acaba de dizer q é uma atriz contratada para ir até lá falar coisas pra os brothers.



Ela disse isso, mas acho q ela quis dizer no sentido figurado, de q todos ali são atores...



Ou será q Juliette não existe e é apenas um personagem que interpretado por uma atriz? — Erick Krominski (@EKrominski) February 3, 2021

Juliette fez uma leitura perfeita do jogo em meio a 'eu sou uma atriz contratada pra estar falando isso aqui' e ela solta umas tretas do nada q eu n entendo, mas o que ela falou do q é 'famoso' ela acertou e eu nem sei se foi por querer _o_ — Bianca Martins (@mebiiamartins) February 3, 2021

Será que a Juliette é atriz e foi colocada na casa pra externar os podres das pessoas na casa? #BBB21 — Queren Emanuele ✊🏽 (@QuerenPereira90) February 3, 2021