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Juliano Floss conquista Liderança no BBB 26 pela segunda vez

Dançarino garante imunidade consecutiva no reality e poderá indicar um participante ao Paredão durante a formação

O Liberal

O dançarino Juliano Floss conquistou a liderança do Big Brother Brasil (BBB) 26 pela segunda vez consecutiva na noite desta quinta-feira (9). Anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo, Floss garantiu novamente a imunidade e terá o poder de indicar um participante ao Paredão.

Ao saber do resultado, o brother comemorou e enviou um recado especial para sua namorada, Marina Sena. Ele prometeu: "Escolhe o que você quer comer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de todo mês. É todo seu. Vou dar tudo para você".

A Prova do Líder: detalhes da disputa

A disputa pela liderança foi realizada no Provódromo, um espaço cenográfico do programa. Os participantes foram desafiados a montar combos específicos, que incluíam o sanduíche e a sobremesa corretos.

A vitória seria concedida ao brother que conseguisse completar a tarefa de forma correta e no menor tempo. Para auxiliar na prova, os competidores tinham direito a visualizar o gabarito uma vez gratuitamente.

Caso precisassem consultar o gabarito novamente, os brothers poderiam acionar um celular. Contudo, essa ação implicava um acréscimo de dez segundos no tempo final do participante, adicionando um elemento estratégico à competição.

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Juliano Floss conquista Liderança
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