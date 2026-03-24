Jonas é eliminado do BBB 26 com 53,48% dos votos

O gaúcho Jonas Sulzbach foi o 9º eliminado do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (24). O participante deixou o reality com 53,48% dos votos no 10º Paredão da temporada.

Jonas disputava a permanência na casa com Juliano Floss e Gabriela, mas acabou sendo o mais votado pelo público e se despediu do programa.

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Durante sua trajetória no reality, Jonas chamou atenção pelo desempenho nas provas. Ao todo, ele venceu quatro Provas do Líder, mas foi eliminado antes do Top 10 e deixou o programa sem conquistar um dos apartamentos distribuídos como prêmio ao longo da temporada.