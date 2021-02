Jojo Todynho e Ludmilla detonam Karol Conká; veja

A cada dia, a coisa fica mais feia para a cantora e participante do “BBB21”, Karol Conká. Além do público não estar gostando das atitudes da artista no reality show da Globo, famosos também estão reprovando o comportamento da integrante do time “Camarote” na atração.

LEIA TAMBÉM:

- ‘Merd*, idiota e abusador’, dispara Karol Conká enquanto Lucas Penteado ouve de cabeça baixa

- Live mostra Karol Conká perdendo seguidores no Instagram em tempo real

- Ex-empresária de Karol Conká diz ter sido perseguida e 'aniquilada' pela cantora durante anos

- Após falas preconceituosas, Karol Conká perde quase 100 mil seguidores nas redes

Na tarde da segunda-feira (1º), a vencedora de “A Fazenda”, Jojo Todynho, fez uma série de Stories no Instagram e detonou Conká.

“Toda admiração que eu tinha por você, Karol, acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos”, desabafou ainda.

Por fim, Jojo deixou um recado: “A gente tem que passar a verdade do que a gente é. Não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita falação e pouca atitude’, disse a funkeira.

Assim como Todynho, Ludmilla também usou sua rede social para se mostrar contra Karol. No micro blog, ela disse que assim que a rapper for para o paredão, fará um mutirão para eliminá-la do programa.

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa? — Ludmilla 👑 (@Ludmilla) February 1, 2021

“A Karol teve a audácia de perguntar onde estava o Deus do amigo Lucas? Mano, quando ela for pro paredão, eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair. Quem topa?”, disparou.