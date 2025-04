João Gabriel é o 16º eliminado do BBB 25 com 51,95% dos votos

O sertanejo João Gabriel foi o 16º eliminado do Big Brother Brasil 25 na noite desta segunda-feira (07/04), após receber 51,95% dos votos em um paredão triplo. Ele disputava a permanência na casa com Diego Hypolito, que recebeu 45,76% dos votos, e Vitória Strada, que teve menos de 3% da votação.

João Gabriel entrou no programa ao lado do irmão gêmeo, João Pedro, que segue no jogo. Ambos participaram da dinâmica inédita que marcou a estreia da edição, em que duplas de parentes ou casais famosos entraram juntos na casa. Enquanto esteve na casa mais vigiada do Brasil, João Gabriel conseguiu conquistar uma vez a Liderança e três vezes o Anjo.