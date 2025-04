Sem novos embates, brothers revivem tretas antigas no Sincerão do 'BBB 25'

Na dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 7, os participantes do Big Brother Brasil 25 não trouxeram nenhuma novidade. Uma série de embates repetidos veio à tona mais uma vez. Os brothers resgataram questões antigas e já debatidas anteriormente, a maioria em outros Sincerões. Maike e Diego Hypolito e Renata e Vinícius foram os únicos que estenderam o embate para além do tempo regulamentar, mas também revivendo assuntos já debatidos anteriormente.

Na dinâmica desta semana, os brothers deveriam responder à pergunta: "Quem você quer tombar?" O participante indicado cairia em uma piscina de gosma.

Todos os participantes trouxeram justificativas rasas e questões já debatidas, o que tornou a dinâmica cansativa. Delma, ao indicar Maike, sinalizou que já não havia muito o que falar, porque já estavam "trazendo as mesmas coisas, mais do mesmo".

Maike e Diego, que já vêm se indicando em algumas dinâmicas anteriores, tiveram um embate mais acalorado. Semana passada, os dois chegaram a entrar em um grande embate, que contou com a participação de Vinícius. Do lado de fora da casa, Brandonn Almeida, primo de Maike e Arthur Nory, amigo de Diego, repercutiram em suas redes sociais o embate dos dois dentro da casa.

Renata e Vinícius também trouxeram acusações e continuaram discutindo após o tempo regulamentar da dinâmica, mas também trazendo questões antigas, como Sincerões passados e a postura da bailarina após voltar da Vitrine Seu Fifi. Os dois continuaram debatendo após o fim do programa.

Quem escolheu quem:

- Diego Hypolito escolheu Maike - João Gabriel escolheu Diego - Vitória Strada escolheu João Gabriel - Maike escolheu Diego - Guilherme escolheu João Gabriel - João Pedro escolheu Vitória - Delma escolheu Maike - Renata escolheu Vinícius - Vinícius escolheu Renata

Saíram ilesos apenas João Pedro, Delma e Guilherme.