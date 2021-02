Caio diz que não sente 'o gosto de nada' e internautas ficam preocupados

Caio almoçava na cozinha vip do "Big Brother Brasil 21" quando surpreendeu os outros participantes ao dizer que não está sentindo o gosto da comida. Fiuk, que preparou a refeição, pediu avaliações sobre o prato que fez e ouviu do fazendeiro que não sentiu o gosto de nada.

“Eu estou tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco", confessou o brother.

Fiuk ficou surpreso e disse que não sabia que ele estava assim. Juliette explicou que o nariz de Caio também estava entupido, o que ajudaria a não sentir sabores. No entanto, o brother disse que não estava mais com o nariz entupido.

“Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga. Mas o frango deve estar muito bom, suculento", disse.

O brother está vários remédios por causa da fratura no pé que sofreu durante a prova do líder na última quinta-feira (18). Caio está com o pé imobilizado e já contou que sua lesão é caso de cirurgia, mas que não vai sair do programa por esse motivo.

No Twitter, usuários já criam teorias sobre a pandemia, já que um dos sintomas da covid-19 é a perda do paladar. Alguns estão sugerindo que Arthur e Caio, ao saírem da casa para consultas médicas, podem ter sido contaminados pelo coronavírus.

Para colocar fogo nas teorias conspiracionistas, Camilla também passou a segunda-feira (22) com tosse.

No final de semana, Tiago Leifert fez questão de explicar que a saída para consulta médica foi realizada seguindo todos os protocolos sanitários indicados contra a covid-19.