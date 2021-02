Italiana pede boicote ao 'BBB21' e Boninho provoca nas redes sociais

Boninho compartilhou neste sábado (27) um tuíte de uma italiana pedindo boicote ao “Big Brother Brasil 21”. A torcida italiana não tem aprovado a postura dos brasileiros defendendo Dayane Mello, participante do “Grande Fratello VIP”, o “Big Brother” de lá.

“Pode isso Arnaldo??? A torcida do BB italiano quer boicotar o nosso @bbb , só porque uma brasileira tem chance de ganhar. O que você faria?”, provocou o Big Boss.

No último paredão, os italianos tuitaram pedidos de votos em Gilberto, para que ele deixasse o programa como vingança pela intervenção de telespectadores brasileiros no reality show italiano.

“E visto que o nosso #GFVIP [Grande Fratello VIP] vai acabar no dia 1º de março com a final e Dayane vai perder, no dia 2 de março, tudo para sabotar a votação da #BBB21 contra Sarah e Juliette”, dizia o tuíte compartilhado por Boninho.

E visto che il nostro #GFVIP finirà il 1 Marzo con la finale e Dayane perderà, il 2 Marzo tutti a sabotare i televoti del #BBB21 contro Sarah e Juliette — 👁 (@istefyorland0) February 27, 2021

A interferência dos brasileiros no Grande Fratello busca beneficiar uma participante do Brasil, Dayane Mello, modelo que mora na Itália. Ela está recebendo o apoio e votos de seus conterrâneos e está na final do “Big Brother” italiano.