Glória Peres começa a seguir Alane do BBB 24 nas redes sociais

A escritora de novela Glória Perez começou a seguir Alane Dias, a paraente do BBB 24, no Instagram. A informação foi divulgada por um perfil nas redes sociais de apoiadores da sister. Internautas já imaginaram a participação de Alane, que é bailarina e atriz, em uma futura novela da TV Globo de uma das mais importantes autoras de folhetins.

A relação Glória Peres conhece de perto a cultura paraense. A autora escreveu a novela "A Força do Querer" que tinha parte da trama no Pará e com personagens do Estado dentre eles a sereia Ritinha (Ísis Valverde), Zeca (Marco Pigossi), Abel (Tonico Pereira) e Edinalva (Zeze Polessa). Até Fafá de Belém participou da novela como Almerinda. A novela fez sucesso em 2017.

Vários fãs de Alane acreditaram que ela poderá receber um convite após sair do BBB 24. Alguns até lembraram de outras artistas paraenses. "Eita que a Dira Paes vai ter uma colega aqui do Pará", afirmou um seguidor. "VEM NOVELAAAAAAA SIM. Nossa paraense vai continuar brilhando!!!!", assegurou outra fã.