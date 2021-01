Globoplay estreia o ‘Sinta-se na Casa com Marcelo Adnet’

Marcelo Adnet está de volta ao Globoplay. Ele é o embaixador da campanha do ‘BBB 21’ pela plataforma e mestre de cerimônias do programa exclusivo ‘Sinta-se na Casa com Marcelo Adnet’, que estreia nesta sexta-feira, dia 29.

Seguindo a estética caseira do ‘Sinta-se em Casa’, o humorista apresenta, semanalmente (sempre na sexta-feira), a atração aberta ao público.

No programa, Adnet repercute os acontecimentos marcantes da semana no reality show com imitações, esquetes e performances costuradas por quadros capitaneados por um influenciador digital a cada semana. A estreia vai receber Ney Lima e nas semanas seguintes, nomes como Pequena Lo, Foquinha, Thamirys Borsan, Diva da Depressão e Gkay.

Além disso, os assinantes da plataforma, tanto do pacote de 22,90 quanto o de + canais ao vivo, vão contar com três edições diárias do “click BBB” publicadas às 9h, 15h e 21h e, de forma inédita, poderão enviar perguntas em vídeo, além das 11 câmeras ao vivo. Essas perguntas vão integrar o bate-papo com os eliminados, aberto ao público, toda terça-feira e o “BBB Tá On”.

O “BBB Tá On” é um podcast comandado por Jeska e Samir, em que a dupla recebe convidados, apresenta quadros inéditos e comenta tudo o que rolou na casa. Além de trazer um depoimento do líder da semana gravado direto da casa para o Podcast do Líder. O programa será disponibilizado às segundas, terças e quartas. Os fãs de BBB também poderão conferir as íntegras dos programa, no Globoplay.