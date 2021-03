Gilberto, Sarah e Fiuk acreditam que Juliette 'age por conveniência' no jogo

O trio de amigos entre Sarah, Gilberto e Juliette parece estar cada vez mais distante e de lados opostos no Big Brother Brasil (BBB) 21. Em conversa na academia da casa mais vigiada do Brasil Sarah, Gilberto e Fiuk comentaram alguns comportamentos de Julliette.

Para Gilberto, as críticas de Juliette sobre o jogo de Caio e Rodolffo foram um exemplo de como "agir por conveniência". Sarah então relembrou o início da amizade com a advogada. "Gente, a Juliette realmente estava agindo por conveniência. Agora, parando para reparar, a única semana que ela ficou minha amiga foi quando eu voltei do segundo paredão e quando eu virei líder. Ela não foi minha melhor amiga nem antes, nem depois"

Gilberto concordou para em seguida Fiuk entra na conversa sugerindo que Juliette seria mentirosa. "Sabe qual que é o difícil de você ficar mentindo? É que você tem que lembrar de todas as mentiras".

Gilberto lembrou então da semana que Sarah foi líder e Juliette teria se aproximado dela para conversar sobre o jogo. "Lembra que ela falou que a gente não chamava ela para falar de voto? Eu peguei e falei: 'Sarah pegou o líder e a gente ficou uma semana dentro do quarto do líder, a gente só falava sobre isso. Só sobre isso'", disse Gil.

Fiuk também tentou mostrar como a paraibana seria incoerente. Juliette teria sempre falado que não decidiria voto com ninguém, mas em uma conversa no quarto entre Gil, Sarah e Julliete teria mostrado que a paraibana realmente conversava sobre votos. Na conversa Juliette falou que só ficava ouvindo Sarah falar sobre jogo, mas não dizia nada.

Os três continuaram a criticar a nordestina. "É, você não pode ficar lá só ouvindo e não dar sua opinião", comentou Sarah. "Para mim isso é 'leva e traz'", apontou Fiuk. "Se você não quer falar de jogo, quer só ouvir, tu quer só informação. Me desculpa, meu amor, informação é cara, viu. Eu sou economista, eu trabalho com dados. Tem gente que cuida de dados que as empresas pagam para ter acesso", disparou Gilberto.