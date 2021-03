Agora questionado no jogo, Gilberto recebe apoio de ex-líder religioso

Gilberto, do “BBB 21”, não esconde seu passado religioso. Ele já revelou ter sido missionário mórmon, mas se afastou ao se assumir homossexual. Apesar do rompimento, porém, Gil vem recebendo apoio declarado de vários de seus ex-companheiros de religião — inclusive de seu ex-superior religioso.

Em um grupo de religiosos em uma rede social, o ex-presidente da Missão Brasil São Paulo Norte, Marcus Martins, pediu aos seus companheiros que apoiassem Gilberto em sua passagem pelo reality show. Foi nessa instituição que o brother foi missionário, em 2011 e 2013.

"Élder (nome pelos quais os missionários são chamados dentro da igreja) Gilberto Nogueira foi um de meus missionários na Missão Brasil São Paulo Norte. Muito embora eu não assista esse tipo de programa de TV, espero que a futura atuação do nosso irmão Gilberto no programa BBB 21 seja 'razoavelmente boa'", disse Marcus logo quando o economista foi anunciado no elenco.

Ele acrescentou: "Nesse meio tempo, sugiro não fazermos julgamentos precipitados sobre um irmão nosso, cuja fé e forte testemunho de Jesus Cristo constatei pessoalmente", finalizou. Gilberto sempre cita que a passagem pela igreja marcou sua trajetória.