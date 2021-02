Caio e Gilberto brigam por causa de comida e estalecas

Nesta quarta-feira (24), Gilberto e Caio se estranharam por causa de estalecas e pela divisão do preço na hora do mercado. O fazendeiro defendeu que os brothers doassem o máximo para poderem fazer compras fartas, enquanto o economista pediu que se levasse em consideração que assim acabam sendo prejudicados por quem leva punição e perde a moeda de compra no “Big Brother Brasil 21”.

Gil alegou que só perdeu 200 estalecas desde o início do reality. Juliette rebateu: “Cada pessoa é diferente aqui. Não é porque quer, não [que a pessoa perde as estalecas]”. Caio concordou com a sister: “Tem gente que ultrapassa uns pontos, e uns que ultrapassam em outros. A gente não pode sair julgando assim totalmente”.

O pernambucano rebateu os companheiros de confinamento. “Não é julgando, não. Estou dizendo que a pessoa não se esforçou pra guardar”, apontou. “Assim como você não se esforçou pra segurar suas emoções”, alfinetou o goiano.

Foi quando Gil se incomodou: “Ai, Caio! Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, não! Tá querendo comparar quem guarda estalecas, que se esforça, com minhas situações, de pessoas que não seguram o que falam, é outra coisa”. “Oh, como você se estressa”, completou Caio.