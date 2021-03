Gil diz que indicará Viih se ganhar o líder: 'Age muito por conveniência'

Durante essa madrugada no "BBB 21" (TV Globo), Gilberto e Sarah conversaram no quarto cordel sobre os próximos passos no jogo. Sarah questionou o amigo sobre quem ele mandaria para o paredão, caso ganhe a próxima prova do líder.

"Não vou mandar a Carla. Vou mandar alguém que eu acho que sai. Viih. [Se] bater, sai. Eu acho, Brasil. Age muito por conveniência. Não estou doido", respondeu o doutorando em economia.

"Ela começou a mudar a opinião sobre você quando você disse que ela não estava no seu vip", diz a consultora em marketing digital.

"É para ter motivo para tapear. Ela quer ser a prioridade de todo mundo", argumenta Gil."Pois é, não tem como. Pior que eu gosto dela, só que isso aí realmente é fod*. É aquilo que a gente sempre fala: separar jogo de sentimento", opina Sarah.Gil finaliza: "Votou em mim, então abriu margem para eu votar nela igual".