Fiuk é o novo líder do 'BBB' após passar mais de oito horas na prova de resistência

Após passarem mais de oito horas na prova de resistência que valia a liderança, iniciada nesta quinta-feira (11), que entrou pela madrugada e só terminou nesta sexta-feira (12), Fiuk e Rodolffo venceram a prova. A dupla definiu e Fiuk ficou com o colar do líder e Rodolffo ficou com o prêmio de R$ 20 mil.

Uma das coisas que fez o sertanejo repensar a liderança foi o fato de já estar imune, por conta do paredão falso.

Fiuk escolheu para o Vip Rodolffo, Caio, Gilberto, Sarah e Camilla