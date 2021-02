Fiuk abraça Karol após eliminação e comemora: 'Não estamos loucos'

Após a eliminação de Arcrebiano no segundo paredão do "BBB 21", Fiuk abraçou Karol Conká e comemorou a saída do brother, como um trunfo para o grupo que colocou Bill no paredão.

"A gente não gosta de se sentir louco. A gente não gosta de ser injusto com as pessoas. Então, esse lado só, falei que legal que a gente não 'tá' louco. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem direito de surtar", argumentou Fiuk.

Na sequência, a rapper diz que quer muito que outras pessoas da casa tenham um momento de surto e parem de julgá-la. "Qualquer dia, qualquer um pode surtar aqui também. Um surto não define a gente", reagiu o cantor.

"A gente fala tanto de humanidade, ser humanos aqui dentro. Aí fica essa coisa no ar, esse julgamento. 'Olha ela, fez isso'. Não vejo nada de humano nisso", finalizou Karol.