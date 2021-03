Falso, suspeito e inocente: Carla atribui placas aos brothers; veja quem é quem

Carla Diaz está aproveitando os benefícios do quarto secreto no "BBB 21" para tirar conclusões sobre algumas pessoas dentro da casa. A atriz já usou dois de seus seis cards para conseguir ouvir a conversa dos brothers. Ela organizou um painel onde ela pode colocar placas com adjetivos para os participantes do reality.

Carla ouviu uma conversa de Gilberto falando sobre Juliette e colocou as placas "falso" e "agente duplo" para o brother, enquanto para Juliette deu a placa de "inocente", e ainda disse: "Somos sagitarianas, somos humanas".

Para Projota, Carla deu a placa de "suspeito", enquanto para Viih Tube e Pocah ela colocou apenas um sinal de interrogação.

