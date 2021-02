Ex de Pocah ameaça acionar Conselho Tutelar para ver a filha

O ex-marido de Pocah, MC Roba Cena, usou as redes sociais para criticar a postura da rapper no BBBH 21 e ameaçou entrar com pedido junto ao Conselho Tutelar para poder ver a filha, Vitória, fruto do relacionamento dos dois, que completou 5 anos nesta terça-feira (23).

Segundo o cantor, Pocah orientou assessores a não lhe deixarem ver a menina. "Estou aqui indignado, aniversário da minha filha, sumiram com a minha filha para não me deixarem pegá-la porque a outra foi para o Big Brother e deixou ordem para eu não pegar a minha filha no aniversário dela. Nem me comunicou, deixou minha filha com terceiro, para se promover", afirmou.

Ele também acusa a ex de passar para o público uma imagem de pai ausente. "Faço o que eu posso. E sempre que dá eu estou com a minha filha", disse.

A assessoria de imprensa de Pocah negou que a menina estaria escondida. Segundo os representantes da cantora, Vitória está na companhia do namorado de Pocah, Ronan, e do irmão dela, Vinicius (irmão da cantora). Ainda segundo a nota, a menina já passou por outros aniversários sem encontrar o pai. Mas, este ano, ele apareceu e comemorou antecipadamente a data, no último domingo. E ainda estava ciente de que hoje ela ficaria com a família de Pocah, por opção dela.

"Assim, não faz sentido a acusação e só nos leva a crer que está usando o fato da cantora estar confinada no BBB e não poder se pronunciar para garantir atenção na mídia e nas redes sociais e assim, tentar de alguma forma, 'roubar a cena'", diz o comunicado.