Ex-BBB expõe ficada com Pedro Bial e sister relata fetiche por homens mais velhos

Pedro Bial, de 64 anos, deixou o comando do Big Brother Brasil, da Tv Globo, mas ainda é bastante lembrando por isso. Ao longo de 16 edições, o jornalista se destacou principalmente pelos textos reflexivos em dia de eliminação no reality show.

Tudo isso levava alguns participantes a terem “crush” por ele.

Gyselle Soares, participante da oitava temporada do reality, fez algumas revelações sobre Bial. Em entrevista ao canal "Lisa, Leve e Solta", apresentado por Lisa Gomes, em 2020, ela disse ter se envolvido com o apresentador após o fim do programa, em que ela se tornou vice-campeã. Eles deram um selinho diante das câmeras, mas foi por detrás que o envolvimento entre eles evoluiu.

A ex-sister afirmou que "adora" homens mais velhos e acredita que foi a "única" ex-BBB que já ficou com o apresentador: “Eu dei um beijo nele e daria vários. Acho ele um gato e adoro um coroa. Dei um selinho nele quando saí do programa e depois também. Mas foi só beijo".

Mas ex-BBB disse que os dois não foram para os "finalmente".

"Ele é uma pessoa maravilhosa e acho que fui a única ex-BBB que ficou com Bial. Ele é muito inteligente, eu gosto de homens inteligentes, que têm cultura, porque não eu não tive muito acesso a cultura e ele para mim era tudo. Inteligentíssimo. Incrível, lindo e hoje ele está casado, mas na minha época não estava", completou.

Gyselle é só elogios para o Bial. Inclusive, ele foi o responsável por assinar a orelha de um livro escrito pela ex-BBB, lançado em 2021, e não economizou nos elogios.

"O fim do 'Big Brother' marcou o começo da etapa vitoriosa da carreira de Gyselle Soares. Levou seu nome francês para o país de origem e lá construiu uma digna carreira de atriz. Segue linda, mesmo jeito de passarinho arisco, mais terna que triste. Volta agora para casa mais uma vez, para compartilhar com a gente as memórias da sua estrada. Passo a passo, do longe de onde veio para o muito além que ainda irá", escreveu Bial.