Ex-BBB 24 Fernanda surge deitada em cama no meio da rua e causa alvoroço; vídeo

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, Fernanda surgiu deitada em uma cama no meio da rua em Nova Iguaçu, cidade no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (03), e causou um alvoroço entre as pessoas que por ali passavam. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver Fernanda sendo gravada e aplaudida por várias pessoas em volta da cama.

A ex-sister estava acompanhada do humorista Diogo Defante, provavelmente gravando para um quadro do Domingão com Huck, como tradicionalmente estão fazendo os eliminados do programa.

A cama faz referência aos "memes" feitos pelos internautas, dizendo que Fernanda passava muito tempo deitada no Quarto Gnomos em vez de interagir com os outros brothers

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)

VEJA MAIS