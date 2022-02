Ex-affair defende Rodrigo, do BBB 22: 'Desnecessário o linchamento'

A ex-BBB Anamara, que ganhou o apelido de "Maroca" ao participar das edições 10 e 13 do reality, engrossou o time dos torcedores de Rodrigo Mussi, que está no segundo paredão do BBB 22. Ela contou que teve uM rápido affair com o paulista e que os dois se tornaram amigos e confidentes.

VEJA TAMBÉM

Administrador das redes de Rodrigo acusa Anitta de incentivar o ódio ao jogador

Anitta faz campanha pela eliminação de Rodrigo

Ela disse ao Splash que muitas críticas ao jogador não passam de "fake news". Maroca avalia que Rodrigo não jogou tão bem e, por isso, foi indicado pelo líder: "Rodrigo exagera na questão do jogo e fez todas as jogadas tortas, querendo a todo custo se livrar do paredão. Isso pode incomodar as pessoas, eu sei. Mas ele está movimentando o jogo. Sou 'Fica Rodrigo' não só por ser amiga dele, mas por olhar o jogo dele como uma movimentação pelo entretenimento. 'Big Brother' é um programa de TV".

"Vamos olhar a vida dele aqui fora? Ele sofreu rejeições, como todos já sabem, não só na infância, mas também na vida adulta. Esses gatilhos são despertados a todo tempo no confinamento. Carregamos para a vida todos os traumas que tivemos na infância", justificou.

Anamara aponta que Rodrigo vem sofrendo com linchamentos desnecessários de famosos e que muitas "fake news" são espalhadas na web. "Ele estava conversando com o Eliezer e soltou essa palavra negativa (traveco). Não foi algo que ele fez diretamente para a Lina. E outra, Rodrigo foi corrigido automaticamente e na mesma hora pediu desculpa. Muita gente sabe que essa palavra é negativa, mas existem pessoas que ainda não sabem".

A ex-BBB diz que Rodrigo tem um "coração bom": 'Ah, mas um cara de 36 anos não aprendeu nada?' Tem tanta coisa que gente de 70 anos ainda não aprendeu. Ele já se desculpou. Estão massacrando e famosos replicando sem pensar. Algo que não foi dito assim. É muito triste ver alguém passando por isso. Desnecessário o linchamento".