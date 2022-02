Anitta faz campanha pela eliminação de Rodrigo: 'Chamou Linn de traveco'

Anitta postou um textão no Twitter para defender a eliminação de Rodrigo Mussi do Big Brother Brasil 22. O paredão foi formado na noite do domingo, 29. Rodrigo foi indicado pelo líder, Thiago Abravanel, e divide o paredão com Natália, indicada de Pedro Scooby (que venceu a prova da liderança junto com Abravanel e recebeu o poder de indicação) e Jessilane, que foi a mais votada pela casa.

No Twitter, Anitta apontou falas polêmicas e transfóbicas do empresário e criticou atitudes dele na casa: "Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato PACARAI. Uma tristeza se o Brasil prefirir deixar gente mau caráter na casa em prol de 'entretenimento'. Vamos mesmo estipular para a sociedade que entreter é brigar? É falar b* e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado para a sociedade que para se destacar na vida você tem que 'fazer o que for preciso'? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer m*", escreveu a cantora.