Esquenta BBB: Cristian é o convidado desta terça-feira (4) para falar sobre o reality show

O empresário, modelo e ex-BBB Cristian é o próximo convidado da Live "Esquenta BBB 23", no perfil de O Liberal no Instagram, nesta terça-feira (4). O gaúcho de 32 anos nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e foi um dos participantes que mais chamou a atenção do público pelo físico de atleta. Ele foi o quinto eliminado do programa, no Paredão que disputou com Fred Desimpedidos e Ricardo.

VEJA MAIS

Cristian é o nono convidado que participará do “Esquenta Paredão”, onde falará as opiniões sobre o jogo, desde a última eliminação, quem ele acha que será a próxima eliminada, o favorito para levar o prêmio da edição e seus projetos profissionais.

O ex-brother participou da disputa pela repescagem do programa, mas a escolha do público foi por Fred Nicácio e Larissa. Depois da saída do confinamento, o sulista aproveitou o período de descanso e voltou aos treinos na modalidade Crossfit, além de aproveitar viagens pelo estado onde vive, como compartilha em fotos no Instagram. Com quase 540 mil seguidores, Cristian reúne diversos admiradores nas redes sociais e costuma mostrar o dia-a-dia em vídeos e fotos através dos stories.

O Paredão desta semana é quádruplo e quem disputa a continuação na “casa mais vigiada do Brasil” é Amanda, Domitila, Larissa e Marvvila.

Domitila foi indicada pela líder, Aline, enquanto Marvvila recebeu três votos da casa e foi direto para a berlinda. Cezar também recebeu três votos, mas conseguiu retornar através da prova Bate-Volta. Larissa e Amanda foram as mais votadas da casa, cada uma com cinco votos.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises do jogo, destaca quem são os mais queridos e odiados da casa e revela suas apostas sobre quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro. Vale lembrar que a estreia do “Esquenta BBB 23” contou com a participação do paraense Bob Fllay. Ao longo das eliminações nesta edição do reality, participaram da live: Égua Manu, Paulo Freitas (irmão da paraense Paula, participante já eliminada desta edição do BBB), o cantor Salgadinho, o Tiozão do BBB, a ex-BBB Tina, Jessi, Hadson Nery e Bob Fllay participou novamente.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)