Equipe de Lucas diz que vai abrir processo contra Karol Conká por ataques

O ator Lucas Penteado vem sofrendo com ataques e críticas duras dentro da casa do “Big Brother Brasil 21”. O brother chegou a ser expulso da mesa por Karol Conká nesta segunda-feira (1º), e, anteriormente, a cantora havia falado que jogaria água na cara do cantor, que chorou. A tag #KarolConkaExpulsa chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.

Com os fatos, o delegado Bruno Lima, de São Paulo, informou que entraria em contato com a família do ator para a abertura de uma ação penal por injúria por parte da cantora. "O Lucas sofreu crime de injúria! Entraremos em contato com a família dele para orientar quanto ao crime cometido", disse.

"Estamos em contato com a família, respeitando o timing deles. Eles estão bem ariscos, muito receosos. O jogo virou e pode virar de novo. Agora surgiu esse B.O. contra ele. Eles vão conversar com a assessoria do Lucas para ver como seguiremos", explicou o delegado.

A assessoria de Lucas enviou um comunicado na tarde desta terça-feira (2), afirmando que abrirá processo contra os ataques que o ator sofreu de Karol.

“Após analisar os vídeos com as declarações da cantora Karol Conká - Karoline dos Santos Oliveira, a assessoria do ator Lucas Penteado, participante do 'BBB 21', informa que iniciará os procedimentos que objetivam a responsabilização pelos danos oriundos dos atos ilícitos praticados pela artista. Quanto a demandas que eventualmente possam surgir, nos manifestamos no momento oportuno. Sem mais para o momento”, disse o texto.