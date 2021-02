Equipe de Caio divulga vídeo completo e desmente polêmica de maus-tratos

A assessoria de Caio, participante do ‘BBB 21’, divulgou na tarde desta terça-feira (9), a filmagem na íntegra, que prova a inocência do brother após um vídeo que mostra o trecho, editado, de uma conversa entre os participantes do ‘BBB 21’, em que o goiano afirmou ter colocado um ovo quente dentro da boca de seu cachorro de estimação para educá-lo. A imagem viralizou de maneira super negativa na web.

CONSEGUIMOS O VÍDEO, OBRIGADO DEUS!!!!!!! — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 9, 2021

“Conseguimos o vídeo [completo], obrigada Deus”, anunciou a equipe de mídia do Caio no Twitter.

Logo em seguida, foi divulgado o vídeo completo em que o fazendeiro aparece acrescentando, depois da fala polêmica, que está brincando com a suposição, e que nunca teve coragem de maltratar nenhum animal. Caio justifica dizendo que apenas ‘esfregou’ ovo cru para que o cachorro se sentisse com nojo do alimento e não fosse mais atacar o ninho de aves.

“Tô brincando, isso eu NUNCA tive coragem de fazer.” pic.twitter.com/3vxH1OioVO — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 9, 2021

“Vocês pregam sobre o cancelamento, mas são os primeiros a cancelar alguém sem antes mesmo de verificar a veracidade. Já imaginaram o mal que uma mentira pode fazer na vida de alguém?”, questionou o administrador da página, em relação aos comentários maldosos e xingamentos que o participante estava recebendo.

Vocês pregam sobre o cancelamento, mas são os primeiros a cancelar alguém sem antes mesmo de verificar a veracidade. Já imaginaram o mal que uma mentira pode fazer na vida de alguém? — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 9, 2021