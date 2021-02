Vídeo em que Caio, do ‘BBB 21’, admite maus-tratos aos animais viraliza negativamente na web

O vídeo que mostra o trecho de uma conversa entre os participantes do ‘BBB 21’ Rodolffo, Sarah e Caio, em em que este último afirmou ter colocado um ovo quente dentro da boca de seu cachorro de estimação para ensiná-lo a ter modos, viralizou negativamente nas redes sociais na tarde desta terça-feira (9).

"Tudo o que você imagina de trem para ele largar essa mania aí, eu já fiz. Já esquentei ovo, coloquei fervendo na boca do cachorro e fechei", disse o brother na cozinha da casa.

Família eu sei que devemos focar na votação para que a Juliette fique na casa, mais não vamos deixar passar batido essas atitudes do Caio em maltratos aos animais #ForaCaio #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/NRDjpO1o5B — Juliette Freire 🌵 #BBB21 (@JuliietteFreire) February 9, 2021

A equipe que administra o perfil de Caio na internet divulgou, no Twitter, uma nota alegando que as as imagens foram intencionalmente editadas e que ‘não existe nenhuma declaração de maus-tratos’. Ainda ressalta que, ao final do mesmo diálogo, o confinado reiterou que "jamais agrediria um animal”.

Amigos Caioteiros, o Caio sempre foi extremamente amoroso com os animais. Logo no segundo dia, questionado sobre Vaquejada, Caio frisou ser contra e disse que nem cela coloca em seus cavalos. Este post de 2018 é de quando o Caio perdeu seu companheiro de vida, seu cachorro Catuin pic.twitter.com/KTz6CgLBqr — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 9, 2021

"De forma isolada, as interpretações ferem a conduta e o caráter do Caio e ficamos tristes com a proporção que isso ganhou, já que se trata de uma notícia intencionalmente editada", escreveu a equipe do fazendeiro. "As conversas e julgamentos publicados nesta terça-feira, 9, são inverdades e esperamos que o vídeo completo esclareça essa situação", finalizaram.

Mesmo que a assessoria do fazendeiro tenha justificado a “manipulação” do vídeo divulgado hoje, internautas subiram a hashtag “#ForaCaio”, que virou um dos assuntos mais comentados no Twitter, pedindo a eliminação do participante por maus-tratos aos animais. Também pedem que a equipe do programa divulgue o vídeo completo para que sejam tomadas as devidas providências.

Veja a repercussão:

#foracaio Que ódio desse cara, que faz isso com o cachorrinho. Fora Caio. pic.twitter.com/jM5PezNpEV — Bruna (@bruh897) February 9, 2021

#foracaio MONSTRO! Esse Big Brother deixou de ser entretenimento e virou show de horrores 😢👎🏼 #BBB21 https://t.co/0UtLcaWQ7q — lais (@srlaiss) February 9, 2021

O LUISA MEL CORRE AQUI MINHA FILHA QUE QUEM VAI COLAR OVO QUENTE NA BOCA DO CAIO VAI SER EU #BBB21 #foracaio pic.twitter.com/Swr53nZHRT — 𝙈𝙖𝙧𝙞 🕵️‍♀️🌵🎓 (@uau_neri) February 9, 2021