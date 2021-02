Entenda o que é "basculho", xingamento usado por Gil em briga com Pocah

A confusão entre Gil e Pocah, no "BBB21", após o jogo da discórdia de ontem (15), rendeu até no Google. Isso porque, em determinado momento, Gil, exaltado, bradou, como um bom pernambucano: "Eu não vim do lixo pra perder pra basculho". A fluminense Pocah, que não entendeu o que era, perguntou o que isso significava, mas Gil não revelou: "Não interessa".

genteee essa treta do Gil com a Pocah tá boa viu pic.twitter.com/iMhhl2Rz23 — 𝙁𝙚𝙧𝙧𝙚𝙞𝙧𝙞𝙣𝙝𝙖 (@nenisvittar) February 16, 2021

Enquanto isso, a maioria dos brasileiros ficou tão curiosa quanto Pocah. Por sorte, internautas pernambucanos se solidarizaram com o Brasil e explicaram: "resto de alguma coisa, algo que jogamos fora. Quando estamos em uma discussão, em Recife, falamos assim: eu que não vou perder para basculho".