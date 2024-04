Enquete UOL BBB: Quem é o favorito para deixar a casa neste domingo (07)?

Na reta final do Big Brother Brasil, os últimos Paredões tem movimentado a casa. Desta vez, Alane, Davi e Giovanna se enfrentam no 18º Paredão do BBB 24, o participante mais votado será eliminado no domingo (07). E a Enquete UOL já aponta um possível resultado da disputa.

Segundo o público da UOL, quem saíra da casa será Giovanna. Até ás 22h, com mais de 980.000 votos, a sister mineira liderava a votação com 70,64% pedindo sua saída.

VEJA MAIS: