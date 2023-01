Enquete BBB UOL: veja a parcial da votação para o primeiro paredão com quarto secreto

O primeiro paredão do BBB 23 está formado e a votação está aberta. Fred e Marília, a dupla mais votada para ir ao quarto secreto, agora disputam que irá ficar na casa. Segundo a enquete não oficial de votação do UOL, até às 10h de hoje, 25, Marília é a mais votada para sair do reality com 52,29%, enquanto Fred tem 47,71%.

A votação oficial está ocorrendo e pode ser feita no site do Gshow, na área do BBB 23 ou clicando aqui.

Relembre

A primeira votação para decidir qual dupla iria ao quarto secreto estava entre Key e Gustavo ou Marília e Fred. Com 69,26 % dos votos,a maquiadora e o médico foram para o Quarto Secreto, na noite desta terça-feira, 24. Agora a dupla apesar de estar em posição privilegiada, aguarda votação para saber quem sai da casa.