Eliezer sobre sister no BBB22: 'Deixou muito claro pra mim que sou uma opção de voto dela'

Antes da Festa da Líder Jade Picon, a influenciadora digital aproveita o Quarto do Líder ao lado de Bárbara, Eliezer, Laís e Vinicius. Ela questiona o designer: "Você se resolveu com a Natália?", e o brother explica: "Ela me explicou porque que eu era a primeira opção de voto dela. O discurso dela foi porque eu tirei a primeira plaquinha dela da Prova do Anjo. Eu falei assim: 'Você estava imunizada'. Eu não ia tirar do Vini. E eu não tirei da prova".

Em seguida, ele continua falando sobre os motivos: "Ela ficou mordida porque tomei as dores da Ba (...). Ela falou assim: 'A impressão que eu tenho é que você quer botar eu e a Jessi no fogo, tudo é nós duas. Aí eu falei assim: 'Te dei uma prova domingo'. Eu podia ter botado a Jessi. Eu não quis votar na Jessi". Depois, Eliezer afirma: "Ela deixou muito claro pra mim que sou uma opção de voto dela".