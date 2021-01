Dias após ser considerado favorito do público, web pede ‘Fora Fiuk’; entenda

Fiuk já chegou na “casa mais vigiada do Brasil” com favoritismo do público. Ele foi um dos três Brothers do time “Pipoca” – famosos – a conquistarem imunidade por voto popular na primeira semana de reality. Entretanto, poucos dias depois da estreia, a tag “Fora Fiuk” se tornou um dos principais assuntos do Twitter, com mais de 20 mil publicações.

O motivo? A sensibilidade aflorada do ator, que tem incomodado parte dos espectadores do “BBB21”, em especial os que comentam o reality nas redes sociais. Em apenas três dias, o filho do cantor Fábio Jr. saiu de queridinho para cancelado no Twitter.

“Medo de ir na cozinha e encontrar o Fiuk chorando”, escreveu uma fã do programa. “Medo de ser cancelada igual ao Fiuk proque choro muito”, brincou outra.

Há, no entanto, quem sai em defesa do não-filho de Gloria Pires. “Cheguei a conclusão de que se eu fosse para o ‘BBB’ eu seria cancelada pq eu sou chorona igual o Fiuk tadinho”, disse uma internauta. “Eu vendo que se eu estivesse no ‘BBB’ já seria cancelada no primeiro dia porque sou pior que o Fiuk e choro com qualquer coisa”, comparou outro.

Eu vendo q se eu estivesse no BBB já seria cancelada no 1°dia pq sou pior q o Fiuk e choro com qualquer coisa#ForaFiuk #BBB21 pic.twitter.com/lS5lNsl1GV — Yasmin marcelly (@Yasminmarcelly6) January 28, 2021

Fui dormi com todos amando o Fiuk e acordei com o #ForaFiuk o que rolou galera?! #BBB21 pic.twitter.com/3K62mNFCU2 — Lanny #timeProjota 🎧 (@_lannyAlves) January 28, 2021

como assim tão cancelando o fiuk pq ele chora demais



eu seria cancelada no primeiro dia pq resolvo meus problemas chorando até dormir #ForaFiuk #BBB21 #festabbb pic.twitter.com/9h3nFXBmXl — nae (@inaesandy) January 28, 2021

Também sou #ForaFiuk tá fazendo uma cena do cão achando que ta na novela das 9 ! Um sacoo — Larissa Ribeiro (@larissa_ribeyro) January 28, 2021