Depois de beijo, Eslovênia diz que vai proteger Lucas

Nesta quinta-feira (27), Eslovênia conversou com Bárbara, Laís e Brunna Gonçalves, no quarto Lollipop sobre a Festa do Líder e um dos assuntos foram os beijos com o Lucas.

"Sou uma pessoa que vou honrar minhas atitudes, mas eu não queria ficar com ninguém por isso, porque eu me conheço. Vou querer proteger ele mais do que o normal agora. E isso não é bom, não. Ficar aqui três meses".

Bárbara então dispara: "E ele era meu voto. Agora lascou!" As sisters riem e Eslovênia diz: "Mas se ele é seu voto, pode continuar. Só não vota em mim!".