Davi rebate jornalista sobre suposta separação de Mani: ‘Não devo satisfação a ninguém’

Após o jornalista Luiz Bacci divulgar que Davi Brito e Mani Reggo não estavam mais juntos, o campeão do BBB 24 decidiu se pronunciar sobre o assunto. Na noite desta sexta-feira (19/04), o baiano abriu uma live no Instagram e rebateu a fala do comunicador sobre a suposta separação. “Eu não devo satisfação a ninguém. Vai cuidar o que lhe cabe!”, rebateu Davi sem mencionar o nome de Bacci.

Em seguida, Davi afirmou que não teve uma trajetória fácil no programa, que chegou, inclusive, a ser humilhado. “Eu sofri dentro daquela casa, não foi fácil chegar até aqui. Eu lutei. Eu sou o primeiro homem preto a ganhar o programa”, iniciou.

VEJA MAIS

Depois, o vencedor da 24ª edição disse que não devia satisfação sobre sua vida pessoal. “Se o Brasil gostou de mim, e me faz sair campeão, é porque tive uma trajetória sofrida e ralada”, declarou.