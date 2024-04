Davi, Isabelle e Matteus estão prontos para a final do BBB 24; confira

Os finalistas Davi, Isabelle e Matteus já estão prontos para a grande final do BBB 24, da TV Globo, nesta terça-feira (16). O trio recebeu a roupa da produção do programa e se arrumou rapidamente para curtir na sala de estar o setlist montado para eles.

Eles esperam o início do programa ao vivo para saber qual deles é o novo milionário do Brasil. Vale lembrar, que o primeiro lugar fica com R$ 2,92 milhões, valor que foi aumentando em cada eliminação, já os segundo e terceiro lugar tem valores fixos de R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Davi usa um blazer preto com estampa de onça, camisa branca, calça preta e sapato preto. Já Isabelle recebeu um vestido vermelho com transparência na saia. E Matteus também tem um blazer preto, t-shirt e calça cinza, e sapato preto, compondo o look.