Karol Conká revela plano para causar separação de Sarah e Gilberto: 'Os mais fortes da casa'

Karol Conká, durante um bate papo na cozinha com Thaís, na madrugada desta sexta-feira (19), revelou que não vetou Sarah, a mais nova líder do "Big Brother Brasil 21", a pedidos da mesma. A rapper disse a consultora de marketing que tinha prometido que não a colocaria no paredão caso conquistasse a coroa. Então, para selar a aliança, a curitibana vetou Juliette da prova.

“Por mais que eu saiba que o jogo certo seria vetar a Sarah, porque ela é forte pra caramba, por isso eu boto ela nos negócios. Só que aí já beira a perseguição, entendeu? Cria um outro contexto e fica parecendo que estou subestimando todo mundo [na casa]”, disse a cantora.

Enquanto isso, na cozinha... Karol conversou com Thaís sobre o não-veto em Sarah, disse que tem a intenção de separar ela e Gilberto, e comentou sobre o "suspense" que fez na hora de vetar. #BBB21 pic.twitter.com/YAhiUiVUei — No Instante - A Informação Agora (@NoInstante_n10_) February 19, 2021

“Eu acho merecida [a liderança], ela [Sarah] foi em dois paredões, voltou e tudo mais. E ela deu a palavra dela pra mim que ela não ia me botar, por isso que eu não vetei”, esclareceu Conká.

A "bondade" de Karol não durou muito tempo. Logo em seguida, a sister disparou suas verdadeiras intenções e o seu plano para a próxima etapa do jogo: armar uma briga entre Sarah e Gilberto.

“Se ela não tivesse falado nada, era ela ou o Gil. Eu tenho a intenção de separar a dupla. No game, entendeu?”, declarou a curitibana. “Eles são os mais fortes da casa. Eu sou a mais sortuda”, afirmou.