Choro, brigas e Jogo da Discórdia: veja o que rolou no BBB ontem, segunda-feira (31/01)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (31/01), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa foi marcado por um 'resumão' da semana, choro após a formação do paredão e brigas durante o jogo da discórdia. Veja o que rolou:

Tensão pós paredão

Natália recebe apoio após ser indicada (Reprodução / Globo)

A madrugada de sábado para domingo foi tomada pela tensão pós paredão entre os confinados. O emparedado Rodrigo, que foi indicação do líder Tiago Abravanel, se mostrou extremamente irritado com a votação ao vivo e acusou os brothers, que são seus ‘rivais’, de fazerem piadas enquanto ele discursava o porquê merecia permanecer na casa. O gerente comercial foi acolhido pelos seus aliados como Laís, Bárbara e Eliezer, e precisou tirar umas horas no quarto lollipop para se acalmar.

Já no quarto grunge, Natália e Pedro Scooby tiveram uma pequena discussão após o surfista indicar a mineira ao paredão. Tentando pedir desculpas por botar a sister na berlinda e afirmando torcer pela sua volta, Pedro ouviu algumas palavras de Natália. “Não venha me desejar sorte”, disse ela. Mais tarde, os dois conversaram na área externa da casa e resolveram tentar dar uma chance à amizade.

Queridômetro volta a gerar revolta

Douglas Silva, o quase emparedado que se salvou na prova bate-volta, recebeu emojis de vômito no queridômetro na manhã de segunda-feira. "Ih, me deram o nojentinho. Dane-se, I don´t care ["Eu não ligo" em inglês]", comentou ele, ficando indignado logo em seguida ao ver um coração partido para Eliezer. Veja como ficou os emojis:

Douglas Silva deu "vômito" para Rodrigo Jessilane deu "coração partido" para Arthur Aguiar, Eliezer e Eslovênia Natália deu "coração partido" para Eliezer, Rodrigo e Pedro Scooby Natália deu "bomba" para Eslovênia Arthur Aguiar deu "coração partido" para Maria e Vinicius Arthur Aguiar deu "vômito" para Rodrigo Rodrigo deu "cobra" para Arthur Aguiar Rodrigo deu "vômito" par Douglas Silva Rodrigo deu "banana" para Tiago Abravanel

Jogo da Discórdia agita a noite

No programa ao vivo, Tadeu Schmidt resolveu botar fogo no parquinho e fez um Jogo da Discórdia que gerou intrigas entre os participantes. A dinâmica era simples, os confinados precisam selecionar três pessoas para colocar em algum dos seis perfis expostos em um quadro do jardim da casa, os perfis eram:

Não faz falta Já me decepcionou Palestrinha Atrapalha o meu Jogo Tem medo de se comprometer Não é confiável

Arthur Aguiar e Rodrigo discutem durante o programa ao vivo

Arthur Aguiar e Rodrigo trocam farpas no programa ao vivo. (Reprodução / Globo)

Na vez de Arthur Aguiar, o ator resolveu classificar Rodrigo como "não confiável" e logo a tensão foi instalada na casa. "É uma pena que só posso colocá-lo em uma coisa. Quando cheguei, você tava com a cara de enterro achando que ia para o Paredão e fui para você falando que meu voto você não ia ter. Em relação ao que você falou, de não ter ido conversar com você, tentei ir algumas vezes. Não tem problema você jogar, o que não pode é impor", disse Arthur. Rodrigo logo rebateu a fala do ator e os dois iniciaram uma discussão. "É minha vez de falar ou você vai falar?", comentou Arthur, completando: "Quando alguém fala algo que você não concorda, vira seu inimigo".

Confira as escolhas dos participantes na dinâmica

Natália

Bárbara como "Palestrinha" Maria como "Já me decepcionou" Eslovênia em "Tem medo de se comprometer"

Jessilane

Eslovênia, Eliezer e Jade Picon como "Já me decepcionou"

Rodrigo

DG como "Já me decepcionou" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer" Arthur Aguiar como "Não é confiável"

Arthur Aguiar

Rodrigo como "Não é confiável" Maria como "Já me decepcionou" Vinicius como "Já me decepcionou"

Maria

Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Tem medo de se comprometer" Arthur Aguiar e Jade como "Não é confiável"

Laís

Natália como "Já me decepcionou" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer" Pedro Scooby como "Palestrinha"

Naiara Azevedo

Maria e Rodrigo como "Palestrinha" Jade como "Medo de se comprometer"

Eslovênia

Natália como "Não é confiável" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer" Rodrigo como "Já me decepcionou"

Bárbara

Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Medo de se comprometer" Rodrigo como "Palestrinha"

Jessilane, Natália, Naiara Azevedo e Bárbara durante o Jogo da Discórdia. (Reprodução / Globo)

Lucas

Jade Picon como "Medo de se comprometer" Bárbara como "Já me decepcionou" Brunna Gonçalves como "Não faz falta"

Brunna Gonçalves

Naiara Azevedo como "Tem medo de se comprometer" Lucas como "Não faz falta" Rodrigo como "Já me decepcionou"

Jade Picon

Naiara Azevedo como "Palestrinha" Maria e Linn da Quebrada como "Já me decepcionou"

Tiago Abravanel

Natália como "Medo de se comprometer" Naiara Azevedo e Rodrigo como "Já me decepcionou"

Eliezer

Natália como "Já me decepcionou" Pedro Scooby como "Atrapalha meu jogo" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer".

Pedro Scooby

Bárbara como "Tem medo de se comprometer" Naiara Azevedo como "Palestrinha" Rodrigo como "Já me decepcionou"

Linn da Quebrada

Pedro Scooby como "Medo de se comprometer" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer" Douglas Silva como "Atrapalha o meu jogo"

Paulo André

Linn da Quebrada e Natália como "Já me decepcionou" Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Vinicius

Natália como "Já me decepcionou" Arthur Aguiar como "Atrapalha o meu jogo" Rodrigo como "Tem medo de se comprometer"

Douglas Silva

Vinicius como "Tem medo de se comprometer" Eliezer como "Atrapalha o meu jogo" Rodrigo como "Já me decepcionou"

