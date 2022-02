BBB22: Paulo André alerta Rodrigo sobre a postura: 'Tu saiu como vilão'

Após uma noite tensa de votação na casa mais vigiada do Brasil, Rodrigo e Paulo André convresaram bastante. Desta vez, o atleta olímpico comenta para o brother sobre a postura dele no jogo: "Vou te dar um papo. Aqui é um jogo que tem que existir um equilíbrio. É um jogo de relações. Se você fechar os olhos e pensar só no jogo, vai acontecer o que aconteceu. Você bolou um plano e as pessoas não abraçaram a sua ideia. Tu saiu como vilão".

Rodrigo concorda e Paulo André continua: "Você tem que pegar um aliado que você confia e procurar entender primeiro o jogo para saber quem é quem. E depois tentar implantar o seu jogo e deixar as coisas acontecerem".

O paulista, que está no Paredão, diz: "Uma coisa eu botei na minha cabeça. Eu não jogo mais com muita gente ali no quarto". O atleta fala: "Hoje pode ser tarde demais. Está na mão do público". "Terça-feira a gente vai ver", afirma Rodrigo.