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Chaiany recebe punição gravíssima no BBB 26 após comer comida do VIP

"Meu coração está me mandando comer", diz a sister

O Liberal
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Chaiany toma punição gravíssima ao comer comida da cozinha do VIP no BBB 26 (Globo / Divulgação)

A madrugada desta sexta-feira (3) no BBB 26 foi marcada por uma punição gravíssima após uma noite de cooler. Chaiany, que está na Xepa, decidiu ignorar as regras do programa e experimentar a comida do VIP, mesmo sob os alertas constantes de outros participantes sobre a perda de estalecas. Ao lado de Samira e Juliano Floss, a goiana justificou sua atitude afirmando que seu coração estava mandando que ela comesse.

A situação gerou tensão imediata na cozinha. Leandro Boneco, Gabriela e Jordana tentaram calcular o prejuízo, lembrando que uma infração desse nível custa 500 estalecas, como já havia ocorrido anteriormente com Milena.

"Punição gravíssima, para!", pede Samira ao olhar o telão.

A sister chegou a pedir para que Chaiany parasse ao visualizar o alerta no telão, enquanto Leandro tentava, sem sucesso, retirar o prato da mão da sister para evitar o "Tá com Nada". 

"A gente vai para o Tá com Nada, Chai", alerta o baiano.

Ana Paula Renault e Milena também presenciaram a cena, e Juliano Floss se assustou com o montante perdido, estimando que o prejuízo já havia chegado a 1000 estalecas.

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Após o episódio, Samira, a Líder da semana, lamentou não ter impedido a colega, mas Chaiany assumiu total responsabilidade pela escolha.

 "Eu comi porque eu quis, meu amor, não se culpa não", tranquiliza a goiana.

O saldo final foi drástico: Jordana e Juliano calcularam que, entre o que ela já possuía e as punições acumuladas, a perda total chegou a 1200 estalecas. Para tentar amenizar a situação na próxima compra do mercado, Juliano se prontificou a usar seu próprio saldo para cobrir os custos da sister. Horas mais tarde, ao observarem o Vacilômetro, Milena e Samira notaram que Chaiany agora aparece com um saldo negativo de -800 estalecas, aproximando todo o grupo do castigo coletivo.

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