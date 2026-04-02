Festa deste sábado no BBB 26 será embalada por IZA

Neste sábado, 4, IZA faz seu retorno ao BBB, agora, na edição de 2026. Após dois anos, a cantora volta à casa mais vigiada do Brasil, e promete repertório cheio de hits.

Além de sucessos como Pesadão, Ginga e Fé, a brasileira ainda homenageia Tim Maia, com músicas como Azul da Cor do Mar, Vale Tudo e Não Quero Dinheiro.

"Estou muito feliz de poder homenagear o Tim Maia. Já é um artista que canto bastante nos meus shows, e poder fazer um set dedicado a ele vai ser superespecial", afirmou a artista.

A festa de sábado contará com referências aos anos 1970. Além de trazer tons em azul, a celebração terá disco, brilho e glamour.

A decoração também contará com a pista de dança inspirada em um celular. A ideia é que haja LEDs interativos, com floor touch que se acende conforme o movimento.

A celebração terá também um set interativo, com jogos para capturar ícones. Os brothers poderão jogar com avatares realizados por um sensor de movimentos.

O Big Brother começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças.