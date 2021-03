Carla Diaz flagra conversa e chora: 'Não estou aguentando mais'

Carla Diaz entrou na despensa da casa do “Big Brother Brasil 21” nesta sexta-feira (5) e encontrou Camilla, Juliette, Sarah, Gil e Viih Tube sentados conversando. Quando a sister entrou, todos pararam de falar, o que a incomodou.

Os brothers disseram que estavam falando sobre Vip e Xepa, mas a atriz não acreditou. Ela então saiu e foi falar com Pocah. No quarto, Carla começou a chorar.

eles já estavam calados quando a carla entrou na dispensa, mas a sonsa fez questão de ir pro quarto chorar e se fazer de vítima falando que eles mudaram de assunto só porque ela entrou #BBB21 pic.twitter.com/Wl4gPiQ844 — ellen 🎓🌵 (@GIVENCHYOURS) March 5, 2021

“Não estou aguentando mais. Falaram que estavam falando de Vip e Xepa, mas lá não tinha só Vip, a Camilla estava lá. Cara, o que eu fiz, sabe? Eu fiquei lá um tempão e eles ficaram um tempão parados, pararam o assunto", disse a atriz.

Pocah consolou Carla dizendo que o sentimento ruim vai passar: "E quando passa é revigorante. Depois que passou a minha vibe ruim, fiquei mais forte. Tenho certeza de que isso vai acontecer com você".

Carla tá chorando porque chegou na despensa e as meninas tavam conversando e quando ela entrou todas mudaram de assunto. pic.twitter.com/CsHBmNawa1 — davi (@garotodoflop) March 5, 2021

A atriz respondeu que percebeu uma mudança de comportamento em alguns participantes. “Como as pessoas mudam do nada, começam a criar pretexto para ter em quem votar. Eu nunca fiz nada com Sarah, com Juliette, com a Viih…", relatou.

A cantora, então, aconselhou: "Tenta relaxar, não dá para saber quem está com você". "Eu achei que eu sabia", finalizou a loira.

Ao contrário do que Carla pensou, o assunto na despensa era exatamente sobre Vip e Xepa. Os brothers especulavam sobre o que cada um deles faria se pegasse o Anjo. O dilema do grupo é se vão tirar pessoas do Vip ou indicar alguém da Xepa para o castigo do Monstro.