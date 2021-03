Caio diz que Gil quer 'homens no seu c*'; Fiuk defende: 'Temos visão hétero'

Em conversa com Rodolfo e Fiuk, Caio criticou falas de Gilberto. "Ele fala muito. Ele fala muita coisa da mãe dele, aí ao mesmo tempo, ele grita na maior altura: 'Tô com tesão, quero homens no meu c*'", disse o goiano.

Fiuk, então, defendeu o pernambucano. "Ele viveu anos sem poder fazer isso que ele faz aqui para ninguém, nem para a mãe dele, nem para os amigos. Acho que é uma libertação para ele também, das pessoas aceitarem ele do jeito que ele é. Acho delicado a gente ter responsabilidade sobre as palavras dele", disse o cantor.

Caio respondeu dizendo que Gilberto tem que ter cuidado com as palavras e que essas falas só fazem "mal" para ele. "A gente não sabe se é mal ou se é bem, entendeu. A gente tem nossa visão heterossexual", disse Fiuk.

"Se eu falasse que eu quero b****** no meu pau, pegaria mal também", rebateu Caio. Fiuk concordou, mas acrescentou que Caio faz piadas "de homem" que Gilberto não faria.