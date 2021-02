Brothers revelam histórias com site de pornografia e sexo

A noite desta quinta-feira (25), no “Big Brother Brasil 21” promete. Sem a tradicional prova do líder, realizada excepcionalmente na quarta-feira (24), os brothers receberam quitutes e bebidas da produção do programa. Sem nada na agenda oficial, eles começaram uma dinâmica de fazerem revelações, muitas delas bem íntimas.

Camilla contou que “nunca entrou no Xvideos e apagou o histórico”. Sarah, Viih Tube, Projota e Juliette disseram que sim. Rodolffo fez uma revelação constrangedora sobre o site de pornografia. O sertanejo disse que abriu o site, fechou o notebook e deixou por três dias. Depois, quando abriu novamente foi para comprar passagem para a mãe viajar, mas a página continuava aberta.

o rodolffo falando que abriu o xvideos um dia e deixou no notebook durante três dias fechado e depois quando foi comprar passagem pra mãe dele viajar a pagina ainda estava aberta



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/sssBZ9nd8m — vinni (@vinnizra) February 26, 2021

Juliette desabafou: “Eu nunca dei beijo triplo”. Lumena, Rodolffo e Gilberto contaram que já deram. Gil foi mais além: “Eu dei triplo, eu dei quádruplo, eu dei quíntuplo, porque eu era da cachorrada”.

João disse que “nunca transou em ambiente de trabalho”. Arthur, Rodolffo, Camilla e Carla revelaram que sim.

Juliette também fez outra revelação, que já teve vontade de transar com um brother da casa.