Brothers falam de beijo grego e sexo anal em papo quente

Gilberto, Juliette, Sarah, Caio, Rodolffo e Lumena protagonizaram uma conversa picante durante a madrugada desta quarta-feira (17), no “Big Brother Brasil 21”. Entre os assuntos: sexo anal, masturbação e sonhos eróticos.

Rodolffo, que divide cama com Caio, insinuou uma conchinha e colocou as pernas sobre o brother. Juliette brincou que o fazendeiro só resistiu por amor a Waléria, com quem é casado.

O sertanejo admitiu que já teve sonhos eróticos durante o confinamento e Sarah confessa que também teve: “Vou defender o Rodolffo. Eu não fiz nada, não, mas que eu também sonhei umas vezes…”.

“Eu acordei ‘sonhado’, e o trem tava pro meio aqui… E pra eu acordar pro raio-x?!”, relatou o cantor, com detalhes. “Que cara nojento!”, disparou Caio. “Do teu lado hein, Caio! Ele falou que teve um sonho erótico contigo ontem”, provocou Sarah.

Até o beijo de Gilberto e Lucas Penteado foi assunto no grupo. Caio ficou curioso para saber como era o sexo entre dois homens. “Eu acho que é adaptação. Existe quem tenha preferências, mas eu sou da adaptação. A ereção é a mesma, só que uns sentem prazer sendo penetrados e outros, em penetrar. Mas ambos vão se estimular até… Tem sexo também que não envolve penetração”, explicou Gil.

Reprodução TV Globo/Globoplay pic.twitter.com/l5EivdJaXk — OUÇA Libera o Cooler (@liberaocooler) February 17, 2021

“Homens héteros, muitos têm na cabeça que sexo é só com penetração, como se isso fosse primordial, mas não precisa. Existe um estigma de que o homem só pode sentir prazer no pênis penetrando uma mulher, quando não é verdade. O corpo humano tem estimulações. São vários fatores”, completou.

Beijo grego e sexo anal

Juliette disse aos colegas que tinha uma “revelação bombástica a fazer”. “A Juliette gosta de dar uns ‘beijos gregos'”, antecipou Sarah, mas errou. “Eu nunca fiz sexo anal e minhas amigas morrem de rir de mim por isso”, contou a paraibana. “Eu também não! Já tentei, não gostei, aí falei: ‘parou, parou'”, completou a loira. Juliette fez uma ressalva: “Eu nem tentei… Mas ainda vou tentar!”.

Reprodução TV Globo/Globoplay pic.twitter.com/8CuVIVuNCf — OUÇA Libera o Cooler (@liberaocooler) February 17, 2021

Sarah também falou sobre beijo grego, que para muitos homens é um tabu. “Vou fazer a cena. Tá ligado quando você tá lá no vuco vuco (fazendo sexo oral no parceiro), e o homem começa a levantar [a pélvis], louco pra você descer [com a língua] aqui [no ânus]”, disse a consultora de marketing enquanto reproduzia a cena. “Antes, quando eu ficava só com ‘boy’, eu, curiosa, ia às vezes escorregando e o cara tava lá curtindo”, acrescentou Lumena.

“Isso é normal”, rebateu Juliette. “Mas os caras têm vergonha de assumir que gostam”, explicou Sarah. “É machismo também. Eu tenho amigos héteros que dizem na maior mesmo: ‘que frescura do c*ralho, eu sou macho mesmo e eu gosto [de beijo grego], pronto'”, contou a paraibana.